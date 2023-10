Renzi: "Io tifo la Fiorentina e la tifo gratis. Ho soltanto proposto a Barone di..."

Nel servizio di Report su RAI3, Matteo Renzi ha risposto al presidente e al direttore generale della Fiorentina: “Non mi pare di aver utilizzato le espressioni citate dal dg, può darsi. Io gli ho proposto di stare a cena con gli amici di Riyadh, solo se avrò modo di essere presente lì durante il periodo della Supercoppa. Gli arabi non sono interessate alle italiane, è semplice”.

E aggiunge: “Semplicemente è una cosa detta da un tifoso. Io tifo la Fiorentina e la tifo gratis. Ci regala grandi emozioni anche se non vince nulla, questo voi non potrete mai capirlo. Io voglio andare lì perché sono oltre dieci anni che non ci qualifichiamo per la Supercoppa”.