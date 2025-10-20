Marelli: "Ecco perchè il Var non doveva intervenire in Milan-Fiorentina. Decisioni come questa rischiano di creare problemi"

Questo pomeriggio dopo le tante polemiche arbitrali di Milan-Fiorentina, l'ex arbitro ed opinionista di DAZN Luca Marelli è intervenuto a Radio Sportiva per far luce sull'accaduto.

“Quella di ieri è una di quelle decisioni che devono rimanere in campo, questo perchè l'intensità del contatto è veramente molto lieve. Se l'arbitro l'avesse fischiata in campo l'avremmo digerito, un po' a fatica ma l'avemmo fatto. Il Var invece, non essendoci i parametri, non doveva assolutamente intervenire”.

"Ecco perche il Var non doveva intervenire"

Ha anche aggiunto: “Ricordiamoci che il Var deve intervenire in caso di chiaro ed evidente errore, e questo può essere al massimo considerato un episodio dubbio. E sugli episodi dubbi per definizione il Var non può intervenire”.

“Mi auguro che l'AIA non avalli questa decisione”

Ha poi spostato la lente d'ingrandimento sugli arbitri: “Sono molto curioso di capire cosa ci dirà l'AIA nella prossima puntata di OpenVar, perchè nel caso si decidesse di avallare la decisione si creerebbe un grande problema. Alla luce degli episodi recenti, come quello di Juventus-Inter oppure Pavlovic-Lucca in Milan-Napoli, se il check fosse durato pochissimo e si fosse andati avanti nessuno avrebbe recriminato nulla”.

“Mancato sto per Marinelli e Abisso? Meglio aspettare la decisione ufficiale dell'AIA”

Ha poi concluso: “Prima di continuare a discutere però occorre aspettare la decisione ufficiale dell'Associazione Italiana Arbitri in merito. Questo non significa che non mi fidi della versione di alcuni giornali, che sottolineano come Marinelli e Abisso non siano stati fermati, ma sappiamo spesso che molte volte le notizie che escono da Coverciano vengono anche interpretate liberamente. Aspetto la versione ufficiale, non vorrei commentare notizie che per il momento sono supposizioni”.