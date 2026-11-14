Amoruso: "La coppia titolare sarebbe Pongracic-Dragusin ma Ranieri è l'unico che parla. Non credo a Tiago Gabriel..."

I tormenti difensivi la Fiorentina se li è portati dietro anche durante questa seconda sosta stagionale, l'ex centrale viola Lorenzo Amoruso al Corriere dello Sport ha commentato così la possibile evoluzione del reparto:

“Paratici ha preso dei difensori, ma non dei leader. Questo, purtroppo, fa la differenza. Mi rendo conto che le difese di tutte le squadre importanti hanno sempre un elemento di personalità, che comanda e rincuora i compagni. La Fiorentina non ha queste caratteristiche. Vedo pochi giocatori che parlano. Quando uno viene saltato, non c’è mai chi lo supporti in seconda battuta".

Come deve intervenire Vanoli? Di reparto. Fossi nell'allenatore, cercherei di controllare il posizionamento della linea di difesa. E ci metterei anche i due centrocampisti: bisognerebbe bloccarli affinché si prendessero responsabilità un po’ più difensive. Ma soprattutto serve giocare semplice. Quando le cose non vanno, non puoi pensare di uscire palla al piede".

La coppia ideale

“Sulla carta dico Pongracic, che secondo me è il più completo, e Dragusin, che non ha ancora smaltito la lunga assenza per infortunio. Chi sta fuori per molto tempo sa che ce ne vorrà altrettanto per recuperare. Il problema è che Pongracic a sinistra non riesce a esprimersi come a destra, quindi credo che il tecnico valuterà in base alle partite. E dico una cosa su Ranieri. È l’unico che parla e che mantiene la posizione. Penso che in futuro la coppia centrale sarà quella vecchia: Pongracic-Ranieri”.

Quali innesti a gennaio? Quello è un mercato particolare, i pezzi importanti è difficile trovarli. E se ci sono, costano troppo. Forse potrebbe tornare utile qualche esperto svincolato alla Acerbi, in modo che i più giovani capiscano di non essere titolari a prescindere. Poi si è sentito parlare di Tiago Gabriel, ma è dura che il Lecce se ne privi a gennaio".