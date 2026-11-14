Orlando: "Dragusin sta sbagliando veramente tanto ma può diventare un leader. Il calendario della Fiorentina è super favorevole e..."

L'ex centrocampista della Fiorentina Massimo Orlando ha commentato a Toscana TV l'attualità della squadra viola: "Sono ottimista, ho visto un miglioramento. È chiaro che la fase difensiva sia un problema però abbiamo due esterni offensivi che funzionano. Njie è entrato nella testa e nel gioco come ci aspettavamo, Mastantuono è un grande giocatore. Vedo una squadra che piano piano riesce a tirare fuori quel talento che tutti si aspettano. Dico che però questa squadra non è pronta per giocare col 4-2-3-1: a centrocampo manca qualità e Mastantuono e Njie non sono pronti per difendere tutto il tempo. C'è qualcosa da sistemare ma vedo che il talento sta venendo fuori. Il calendario ci può dare una mano per staccarti dalla zona pericolosa"

Su Dragusin

Riguardo al difensore viola Dragusin si è espresso così: "Dragusin? Lo considero un buonissimo giocatore e un potenziale leader. Sta sbagliando veramente tanto, ma credo che possa diventare un punto di riferimento. Oggi non si insegna più come si marca e si guarda soltanto la palla. Negli anni Novanta c'era gente che non ti faceva nemmeno saltare, sono insegnamenti che si sono persi."

Sulle prossime partite

E sul calendario della Fiorentina dopo la sosta per le Nazionali Orlando ha commentato: "Non ci sono scusanti. Non si può non ripartire bene, il calendario è super favorevole. Qui c'è la possibilità di svoltare la stagione altrimenti farai una stagione anonima"