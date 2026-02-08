Cataldi ispira la Lazio che sfiora il colpaccio ma poi imita la Fiorentina in casa della Juve. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Il 2-2 con pari raggiunto nel recupero va di moda in questo turno di campionato e dopo quello del Franchi, è arrivato anche quello dello Stadium tra Juventus e Lazio. I biancocelesti però si erano trovati sopra di due reti, grazie ai gol di Pedro (a fine primo tempo) e Isaksen, ispirato da un gran lancio di Cataldi, a inizio ripresa.

La Juventus però è riuscita a rimontare, trovando prima la rete di McKennie di testa e poi, dopo una serie di occasioni sprecate, con il 2-2 definitivo di Kalulu, sempre di testa al 95'. Un pareggio che non aiuta nessuna delle due formazioni ma che va meglio indubbiamente alla Juve.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 58, Milan 50, Napoli 49, Juventus 46, Roma 43, Como 41, Atalanta 36, Lazio 33, Udinese 32, Bologna 30, Sassuolo 29, Cagliari 28, Torino 27, Parma 26, Cremonese 23, Genoa 23, Lecce 21, Fiorentina 18, Pisa 15, Verona 15.