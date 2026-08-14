Ranieri: "Arrivati giocatori con tanta qualità. Grosso è stato un grande difensore, ci sta aiutando tantissimo a migliorare la fase difensiva"
Luca Ranieri. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Il difensore della Fiorentina Luca Ranieri ha parlato a SportMediaset prima della gara di Coppa Italia contro il Benevento.
Abbiamo cambiato tanto
Ranieri ha dichiarato: “Sicuramente c'è tanta curiosità nel vederci: abbiamo cambiato tanto e ci toglieremo delle soddisfazioni. Ed è arrivata gente con tanta qualità”.
Su Grosso
Poi ha commentato: "Grosso? Il mister lavora tanto ed è stato un grande difensore, ci sta aiutando tantissimo nel migliorare anche la fase difensiva".
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