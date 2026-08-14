Ranieri: "Arrivati giocatori con tanta qualità. Grosso è stato un grande difensore, ci sta aiutando tantissimo a migliorare la fase difensiva"

Il difensore della Fiorentina Luca Ranieri ha parlato a SportMediaset prima della gara di Coppa Italia contro il Benevento.

Abbiamo cambiato tanto

Ranieri ha dichiarato: “Sicuramente c'è tanta curiosità nel vederci: abbiamo cambiato tanto e ci toglieremo delle soddisfazioni. Ed è arrivata gente con tanta qualità”.

Su Grosso

Poi ha commentato: "Grosso? Il mister lavora tanto ed è stato un grande difensore, ci sta aiutando tantissimo nel migliorare anche la fase difensiva".

