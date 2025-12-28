Vanoli ancora sulla panchina viola, ma per quanto? La decisione scaricata a chi verrà. La fortuna di trovarsi in mezzo ad un rimpasto dirigenziale

L'esperieza di Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina è senz'altro negativa. Non era facile fare peggio di Pioli, ma forse, l'ex allenatore del Torino, è riuscito in questa impresa. Più volte Vanoli è sembrato sulla via dell'esonero, ma alla fine è sempre stato confermato; anche stavolta tutto sembra far pensare che la Fiorentina decida di dargli ancora fiducia.

Avanti con Vanoli

Ma per quanto tempo si può andare avanti così? La Fiorentina è ultima in solitaria e lontana 5 punti dalla zona salvezza, uno ribaltone in panchina per scuotere ambiente e squadra sarebbe la prima cosa da fare in questi casi. La società gigliata però, in silenzio stampa da tempo, ha informalmente confermato Vanoli anche dopo la sconfitta di Parma.

I motivi della scelta

I motivi della scelta sono sostanzialmente due: l’attuale tecnico non viene ritenuto il solo responsabile per gli attuali risultati, ma soprattutto la Fiorentina attende di sbloccare l’arrivo in dirigenza di Fabio Paratici. La sensazione è che possa infatti essere l’attuale dirigente del Tottenham, una volta liberatosi del contratto con gli Spurs, l’ago della bilancia per il futuro di Vanoli e per le valutazioni su un eventuale sostituto. La partita con la Cremonese appare così dirimente e decisiva su più tavoli, anche su quello di una panchina sempre più traballante. Lo scrive il Corriere Fiorentino.