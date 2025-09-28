La probabile formazione della Fiorentina: Fazzini e Gudmundsson a supporto di Kean. Nicolussi si prende il posto in regia
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Si è a lungo dibattuto sulla possibile formazione titolare della Fiorentina per sfidare il Pisa, con i viola alla disperata ricerca della prima vittoria in campionato dopo quattro giornate.
Le scelte di Pioli
Alla fine Pioli opterà per un 3-5-2 che può diventare anche un 4-4-2. In difesa c'è Comuzzo con Pongracic e Ranieri, ma occhio alle quotazioni in rialzo di Pablo Marí per una maglia da titolare. Tutto invariato sulle fasce, con Nicolussi affiancato da Mandragora e Fazzini in mezzo. Davanti torna la coppia Gudmundsson-Kean.
La probabile formazione
Fiorentina (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Dodô; Gudmundsson, Kean.
