Proc. Dragusin: "Radu ha bisogno di giocare con la Romania. La sua esclusione? Se avessimo giocatori dello stesso valore sarebbe stata comprensibile"

Il CT della Romania Hagi ha escluso Radu Dragusin dai convocati per la sfida contro la Bosnia, così come diversi altri titolari della precedente partita contro la Svezia.

Le parole dell'agente

Una decisione che non ha lasciato felice Florin Manea, agente del difensore della Fiorentina, che ha parlato così a Digi Sport: “Avrei schierato Radu in tutte le partite, se fosse stato fisicamente disponibile. Ha bisogno di giocare. Non credo sia stanco”.

Sulla sosta

"Nella partita contro la Svezia, Radu è stato uno dei migliori. Sono molto critico con lui, ma quando fa bene non posso certo dirgli che sta facendo male. La rotazione sarebbe

straordinaria se avessimo giocatori dello stesso valore. Speriamo che anche gli avversari facciano lo stesso, schierando un'altra squadra".