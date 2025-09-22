Mille di questi Fortini. Pioli come Montella, ma in questo caso c'è poco da essere allegri

Due punti in quattro partite: il bilancio della Fiorentina fino a questo momento è disastroso. Sarà anche soltanto inizio campionato, eppure la situazione sta già preoccupando tifosi e addetti ai lavori.

Fortini può sorridere: il dato sul suo debutto

Una delle pochissime note positive della serata contro il Como, comunque nata da uno spiacevole infortunio (quello di Lamptey), è l'esordio assoluto in Serie A del classe 2006 Niccolò Fortini, che indossa finalmente la maglia viola in gara ufficiale. Per lui una statistica decisamente particolare: è il calciatore numero 1000 a debuttare con la Fiorentina in gara ufficiale.

Mentre Pioli eguaglia il Montella-bis

D'altro canto, l'inizio horror di Stefano Pioli non passa inosservato. E anche per lui c'è una statistica, decisamente meno edificante: il tecnico è riuscito a eguagliare la peggior partenza dell'era Commisso, con appunto 2 punti in 4 gare. L'altro caso riguarda proprio la prima stagione del patron viola, la 2019/2020 con Montella alla guida (sconfitte contro Napoli e Genoa, pari contro Juventus e Atalanta).