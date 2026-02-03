Galbiati: “A Pongracic manca cattiveria, prima di subire quel gol ci si fa espellere. Gosens non paragonabile a quello dell’anno scorso”

A Toscana TV ha parlato l’ex difensore gigliato Roberto Galbiati, dando alcuni spunti relativamente alla sconfitta della Fiorentina a Napoli.

‘Piccoli non merita di stare in panchina’

“La Fiorentina ha giocato male il primo tempo ancora una volta. Il Napoli nella ripresa è calato. Con le due punte qualcosa di diverso si può vedere, soprattutto contro le squadre contro cui occorre vincere. Piccoli oggi non merita di stare in panchina. La squadra ha le potenzialità anche per recuperare due reti, però così si fa dura”.

‘Pongracic? Piuttosto fai fallo’

“Non è il Gosens di una volta, quello di quest’anno non è neanche paragonabile a quello della scorsa stagione. A Pongracic manca cattiveria sull’uomo, e sul gol del Napoli è posizionato malissimo, con la mentalità di volersi salvare, piuttosto si fa fallo e ci si fa espellere. Al croato manca la mentalità giusta”.