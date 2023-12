Dopo la sconfitta al ‘Franchi’ contro la Fiorentina, il Genk (a un passo dall'ufficiale eliminazione dalla Conference League) è entrato in un momento estremamente negativo della sua stagione. A tal proposito, il tecnico Wouter Vrancken è tornato sulla gara di Firenze e sui brutti risultati.

Ecco le sue parole, riportate da Sporza.be: “Puoi parlare quanto vuoi, ma se non vinci va sempre male. Ci sono troppi alti e bassi, questo va riconosciuto. A Firenze c'era grande delusione, così come domenica contro il Gent. Adesso servono punti, in entrambe le competizioni”.