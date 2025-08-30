Qualcosa si muove attorno a Richardson, il giocatore potrebbe trasferirsi in Spagna: i dettagli della trattativa
Arrivano importanti novità per quello che riguarda il futuro di Amir Richardson: arrivato a Firenze appena dodici mesi fa, il centrocampista ex Reims a 3 giorni dal termine del mercato adesso potrebbe partire. Mai pienamente inserito nello scacchiere di Stefano Pioli, che finora lo ha impiegato con il contagocce, potrebbe essere sacrificato.
Il futuro del centrocampista marocchino potrebbe essere in Liga
A fare il punto della situazione sul classe 2002 è il giornalista de L'Equipe Hanif Ben Berkane. Secondo quanto riportato dal collega francese Richardson è ad un passo dal trasferimento nella Liga spagnola: nelle prossime ore infatti il numero 24 gigliato potrebbe diventare un giocatore del Siviglia. Le trattative sembrano esser talmente avanzate che già entro stasera, secondo quanto sostenuto da Berkane, potrebbe arrivare l'annuncio.