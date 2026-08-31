Malesani: "Fiorentina con una fascia destra dove si entra come nel burro. Oulai destinato a grandi cose se..."

Tra i grandi personaggi presenti al Franchi sabato scorso, nel giorno del centenario della Fiorentina, c'era anche l'ex allenatore viola, Alberto Malesani, che tra l'altro ha anche rilasciato due giorni fa alcune dichiarazioni a Fiorentinanews.com.

“Qualche problema l'ho visto”

Malesani ha avuto modo di vedere la Fiorentina in campo contro il Frosinone e ha visto una squadra con problemi: “Le prime quattro, cinque giornate di campionato sono sempre un po’ strane - ha detto Malesani al Corriere Fiorentino - non bisogna trarre giudizi affrettati e quindi aspetterei un po’ per i processi sommari”. Ma “in effetti qualche problema l’ho visto e qualche preoccupazione me la sono portata a casa”.

“Quella fascia destra…”

Malesani entra più nello specifico: “Siamo ancora indietro sul piano fisico, c’è troppa lentezza, sia in fase di costruzione, ma soprattutto in quella di contenimento, specialmente sulla fascia destra. Da quella parte il Frosinone, che ha giocato una gran partita e a cui devono essere fatti i complimenti, affondava come la lama nel burro. Era troppo facile per loro Jimenez e Ndour non hanno fatto filtro e Mastantuono, che si è dato molto da fare, non ha certo le caratteristiche dell’incontrista”.

“Oulai destinato a grandi cose ma accanto a lui..”

Qualcosa da salvare? L'ex allenatore gigliato non ha dubbi: “Certamente Oulai, destinato a grandi cose. Solo che accanto a lui ci vorrebbe un mediano come era con me Cois, spesso sottovalutato, eppure essenziale per il centrocampo di quella Fiorentina”.