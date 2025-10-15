​​

La Gazzetta dello Sport: Il rilancio e Pioli si aspetta la svolta già contro il Milan

La Gazzetta dello Sport

Una pagina sulla Fiorentina presente all'interno de La Gazzetta dello Sport di oggi. 

Pagina 22

Il titolone è: “Rilancio Gudmundsson”. E ancora: “Al top con l'Islanda Anonimo a Firenze Serve il vero Albert”. Sommario: “Due gol all'Ucraina e tra i migliori con la Francia. In Nazionale dà il meglio. Pioli si aspetta la svolta già contro il Milan”. 

Soffre il centrocampo

In taglio basso presente un'intervista a Massimo Orlando che dice sui viola: “Una squadra più determinata il centrocampo soffre troppo”. 

