Non solo la suggestione Vlahovic, Italiano spera di ritrovare al Besiktas un altro ex viola

L'allenatore -tra le altre- ex Fiorentina Vincenzo Italiano ha salutato la Serie A e si è trasferito all'estero, più precisamente in Turchia. Adesso è sulla panchina del Besiktas, in un campionato che adesso dispone di ampia liquidità. Il club prepara i fuochi d'artificio sul mercato.

Italiano, tempo di ritrovo con qualche ex viola?

Un obiettivo sarebbe addirittura Dusan Vlahovic, che con Italiano si ritroverebbe, ma è conteso da più società. Eppure c'è un altro ex Fiorentina che piace al tecnico: si tratta di Arthur Melo, sul quale il Besiktas è piombato nelle ultime ore. Lo riporta il portale de La Gazzetta dello Sport.

Il Besiktas piomba su Arthur

Nella stagione 2023/2024, il centrocampista brasiliano era uno dei più apprezzati da Italiano alla Fiorentina. Ora i turchi cercano un profilo di esperienza in regia e lui farebbe al caso giusto.