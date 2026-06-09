Vlahovic conteso...in Turchia. Italiano vuole riabbracciarlo ma non è il solo

L'ex centravanti della Fiorentina, Dusan Vlahovic, sta diventando un uomo-mercato…in Turchia.

Dopo aver deciso di non rinnovare il proprio contratto con la Juventus, è lì che si sono scatenati tutti i proprietari dei principali club, pronti ad offrire contratti importanti al giocatore.

Besiktas

Nel fine settimana è uscita la notizia che Vincenzo Italiano, approdato da pochissimo al Besiktas, avrebbe voluto riabbracciarlo dopo aver fatto le sue fortune in viola (quando la Fiorentina lo cedette alla Juve era il capocannoniere del campionato proprio con Italiano in panchina).

Galatasaray

Al Besiktas ora si è aggiunto anche il Galatasaray che sta provando a fare un grosso sforzo economico per portarlo ad Istanbul. Da notare il fatto che il Gala ha già anche un certo Victor Osimhen in rosa, nello stesso ruolo.