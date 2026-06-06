Öztaş: "Italiano vuole portare in Turchia Vlahovic e tre giocatori già avuti in passato"

Vincenzo Italiano è l'uomo del giorno in Turchia. L'ex allenatore della Fiorentina è approdato al Besiktas e sembra avere grandi piani di mercato per la sua squadra.

Vlahovic con Italiano?

Il giornalista turco, Efecan Öztaş, ha rivelato che “nel rapporto sui trasferimenti che presenterà al Beşiktaş, ha incluso anche alcuni nomi con cui ha lavorato in precedenza. Nella lista del tecnico italiano figura il suo ex allievo del periodo alla Fiorentina, Dušan Vlahovic.L'attaccante serbo è attualmente un agente libero. Un'operazione difficile".

Altri tre giocatori avuti in passato

E poi: “Tra le informazioni in arrivo, si dice inoltre che Italiano stia seguendo altri tre calciatori con cui ha lavorato in passato, uno dei quali è un giocatore sulle fasce”.