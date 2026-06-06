Italiano è ufficialmente il nuovo allenatore del Besiktas: il tecnico firma un lungo contratto a cifre monstre.

Dopo essersi visto sbattere le porte in faccia da Aurelio De Laurentiis a Napoli e la trattativa lampo dei giorni scorsi con il club turco adesso è ufficiale: l'ex Fiorentina e Bologna Vincenzo Italiano è il nuovo allenatore del Besiktas, i bianconeri di Istanbul.

A darne l'annuncio è stato lo stesso club turco con un comunicato ufficiale sul proprio sito ufficiale: "Il Besiktas ha raggiunto un accordo con l'esperto allenatore italiano Vincenzo Italiano, che ricoprirà il ruolo di tecnico della prima squadra. Il contratto è stato firmato fino al termine della stagione 2027/2028. Siamo convinti che il nostro allenatore apporterà un contributo significativo al nostro club e gli diamo il benvenuto nella famiglia Besiktas, augurandogli ogni successo"

Per il tecnico di Karlsruhe si tratta della prima esperienza all'estero dopo aver allenato in tutte le categorie professionistiche italiane. Per convincerlo il Besiktas ha messo sul piatto un contratto fino al 2028 a 6 milioni + bonus a stagione.