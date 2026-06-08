Bucchioni: "Il Como ha messo nel mirino Kean...e anche Vlahovic"

Ora che è entrato in Champions League, il Como ha intenzione, tra le altre cose, di potenziare il proprio reparto offensivo. E in riva al lago, in questo senso, si pensa in grande.

Kean e Vlahovic

“Il Como - scrive il giornalista Enzo Bucchioni su TMW - non è così certo di tenere Morata. Nel mirino Kean della Fiorentina, ma, a sorpresa, pure Vlahovic potrebbe diventare una grande tentazione a parametro zero”.

Pretese economiche

Per convincere il club viola a cedere Kean ci sarà bisogno di un'offerta economica impegnativa. Il serbo invece è senza squadra: è alla ricerca di un club che possa garantirgli un ingaggio importante (almeno otto milioni di euro all'anno) e non si spaventi davanti alle pretese esose dell'entourage per arrivare alla firma.