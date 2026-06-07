Vlahovic-Juventus, è capolinea. Vieri: "Grande attaccante, con lui in forma sarebbe stata Champions League"

Se pensavate che la storia tra Vlahovic e la Juventus fosse arrivata a una riconciliazione, pensavate male: le ultime dichiarazioni dell'ex Fiorentina non lasciano spazio a interpretazioni.

Tanti punti di discordia

Confermata la sua partenza dalla Juventus, che lo perderà a zero dopo l'ingente investimento fatto dai bianconeri per prelevarlo dalla Fiorentina: Tuttosport aggiunge ulteriori dettagli alla querelle, riportando che Vlahovic ‘si sarebbe sentito tradito’ dalla Juventus, che ‘non lo ha mai considerato un vero leader’. Tra gli ‘smacchi’ accusati dal serbo si contano il non essere stato preso in considerazione per fare il capitano, e quello di percepire lo stesso stipendio di David, acquisto flop del mercato invernale.

L'opinione di Bobo

Sempre sulla Rosea si può leggere un'intervista dove un altro attaccante quale Christian Vieri ne prende le parti: “Vlahovic? Un attaccante che torna dopo un infortunio e segna quattro gol nelle ultime quattro di campionato, per me è un grande centravanti. Se non si fosse fatto male, saltando tante partite, la Juve sarebbe andata facilmente in Champions”. Vedremo se riuscirà a spostare gli equilibri nella sua prossima avventura.