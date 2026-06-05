Intrecci ex viola per la Juve: scelto il sostituto di Vlahovic, dipenderà anche da Gonzalez

La Juventus sta cercando di costruire la squadra del futuro e deve ripetutamente passare dagli affari fatti con la Fiorentina. In primis Dusan Vlahovic, che non rinnoverà con il club bianconero e saluterà a zero dal prossimo 30 giugno. Un importante vuoto economico e tecnico, che necessita di un adeguato sostituto.

Il futuro dell'attacco della Juve sulla scia degli ex viola

La Juventus avrebbe trovato l'occasione giusta per sostituire Vlahovic. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, Alexander Sorloth dell'Atletico Madrid ha già dato apertura totale (come il suo entourage) al trasferimento in Italia. Ora dovrà entrare nel vivo il dialogo con i Colchoneros.

Sorloth? Non solo, anche Gonzalez

Parallelamente, tuttavia, c'è di mezzo anche l'ex Fiorentina Nico Gonzalez. L'argentino vuole dichiaratamente rimanere a Madrid e la Juve sta lavorando a un accordo per la cessione a titolo definitivo. Non sono affari legati direttamente, ma saranno giorni caldi.