Ottime notizie in casa Fiorentina Femminile: raggiunto l'accordo per il rinnovo di Janogy

Se dalla squadra maschile non arrivano tante gioie, la settimana della Fiorentina Femminile si apre con un'ottima notizia.

Raggiunto l'accordo

Infatti, il club viola ha annunciato di aver trovato l'accordo per il rinnovo del contratto di Madelen Janogy, esperta attaccante svedese che, con la maglia della Fiorentina, ha raccolto già 25 reti in 69 presenze da quando è a Firenze, arrivata nel gennaio del 2024. Firma così fino al 2028, allungando di due anni il precedente contratto.

Il commento

La Janogy ci ha poi tenuto a commentare così l'accordo: "Voglio ringraziare il club, la Famiglia Commisso e tutti coloro che ho conosciuto alla Fiorentina: grazie per il tempo che mi avete dedicato finora e per avermi sempre accolto calorosamente dal mio arrivo. Mi sento incredibilmente a mio agio nel club e in città. Voglio ringraziare anche tutti i tifosi che ci seguono partita dopo partita, significano tutto per noi".