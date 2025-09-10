Pradè: "Avevamo un accordo con Lindelof e non abbiamo fatto neanche una bella figura. Grandi bonus ad ogni rete segnata da Beltran"

“Da Parisi vogliamo tanto di più e ci darà tanto di più perché gli abbiamo allungato il contratto di un anno. Lamptey lo volevamo dall’anno scorso e su Fortini ci puntiamo tantissimo. Sta benissimo e crediamo tanto in lui”. Parole del direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè.

Il dirigente ha parlato dei rapporti con altri procuratori: “Se un agente ci serve ci lavoriamo non c’è niente di anomalo. Poi ci sono quelli con cui ci troviamo meglio, che sanno cosa ci aspettiamo e sanno prenderci. La Fiorentina è open, lavoriamo con tutti”.

‘Valentini è stato bene a Verona, Fortini lo volevano tante squadre’

Su Valentini: “Ha fatto sei mesi ottimi a Verona, Sogliano è innamorato del ragazzo, abbiamo deciso tutti che un altro anno di crescita ci può stare bene e abbiamo preso Viti al suo posto”.

Su Fortini: “Lo volevano tutte le squadre di B e tre squadre di A scelta fatta col tecnico. Con Lindelof avevamo un accordo, non abbiamo fatto neanche una bellissima figura con lui, ma era legata a Comuzzo che ha scelto di rimanere. Su Ceballos invece non c’è stato nulla”.

‘Eccezionale il comportamento di Beltran, tifiamo per lui’

Su Beltran e l'attacco: “Lucas ha rifiutato il Flamengo e di andare in Russia, portandoci motivazioni condivisibili, il suo comportamento però è stato eccezionale in questi due anni e noi lo abbiamo ripagato per questo. È comunque un giocatore nostro e ci sono dei bonus altissimi per ogni gol che segna. Quindi quando il Valencia giocherà faremo il tifo perché segni. Piccoli non è stato preso per sostituire Kean, ma per completare l'attacco”.