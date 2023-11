Corriere dello Sport-Stadio: Benedetti da Batistuta

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, sulla Fiorentina troviamo questo titolo: "Benedetti da Bati". Sottotitolo: "Beltran e Infantino a cena con Gabriel: quanti consigli".

Pagina 10

Grande spazio dedicato a: “Lucas e Gino nel nome di re Batistuta”. Sottotitolo: “Beltran vuole lasciare il segno nella stagione della Fiorentina magari proprio dalla sfida al Milan”. In taglio basso, sulla probabile formazione: “Quarta titolare in difesa, in attacco dubbio Gonzalez”.

Pagina 11

Presente un'intervista: “Babacar: Beltran-Nzola li vedo bene insieme”. Altre parole dell'ex viola: “Hanno caratteristiche tecniche che si integrano A Milano la squadra di Italiano ha tutto per vincere”.