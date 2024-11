In conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Lipsia ha parlato l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi. Queste le sue parole sugli acciaccati e sulla concentrazione su Champions e Serie A: “Adesso dobbiamo concentrarsi sulla Champions, visto che dobbiamo affrontare un avversario importante. Non dobbiamo pensare alla Fiorentina e al campionato”.

E sugli infortunati: “Frattesi ha avuto un problemino, da 10 giorni si trascina un problemino alla caviglia. Sarà da valutare, ieri gli ha dato qualche problemino e anche oggi non si sentiva al meglio. Speriamo di non perderlo perché è un giocatore molto determinante per noi e lo sarà ancora. Acerbi ha avuto una contrattura, non c'è lesione: vediamo da qui a domenica se riusciamo a recuperarlo, ma è una cosa più breve rispetto all'altra volta”.