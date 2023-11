La Nazione: Punte a rischio sfiducia

In prima pagina nell'inserto sportivo de La Nazione questo il titolo sulla Fiorentina: “Nzola e Beltran ancora a secco Italiano li scuote”.

Pagina 6

Grande spazio per: “Punte a rischio sfiducia, crisi dietro l’angolo Italiano sceglie la terapia d’urto per scuoterli”. Sottotitolo: “Il problema del gol sta mettendo in difficoltà la squadra che produce, ma segna solo con gli altri. Nzola e Beltran in difficoltà”. E anche: “Equilibrio, profondità e opzione doppio bomber Ma il possesso palla può essere un ’inganno’”. Sottotitolo: “Quando gli avversari aspettano il palleggio insistito, i viola non riescono a sviluppare il gioco in verticale e faticano”.

Pagina 7

Si cambia argomento: “Già tempo di Conference Kayode prenota un posto”. Inoltre: “Archiviare e ripartire subito. Servono tre punti giovedì per passare il turno”. Infine di spalla: “Primavera, nuovo stop La difesa resta fragile”.