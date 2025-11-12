Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari è intervenuto in conferenza stampa, partendo dalla situazione di Kean e a una risposta al ct Gattuso: “Se un giocatore viene convocato e va in panchina… ci sono quantomeno delle condizioni per rientrare in gruppo. Sono situazioni di campo. Purtroppo Moise ha ripreso una botta e non ha neanche giocato a Genova, non ho molte risposte da dare se non da un punto di vista prettamente tecnico. Come sta? Sta svolgendo una fase di recupero, quando avremo aggiornamenti medici saranno divulgati”.

“Prendiamo atto della stagione. Commisso si sforza, continueremo a valutare”

Sul progetto: “Lo avete visto tutti, ci aspettavamo una stagione molto diversa. Non è successo e dobbiamo prenderne atto. Abbiamo un presidente forte e battagliero, ha quasi speso mezzo miliardo di euro da quando è qui dimostrando grandi attenzione e ambizione. Sono aumentati gli sforzi progressivamente. Non siamo nelle condizioni di poter negoziare un ulteriore passo in avanti, dobbiamo farlo noi per la squadra costruita e per quello che riusciremo a conquistare da Genova in poi. Continueremo a fare valutazioni, come facciamo tutti i giorni. Rocco non fa le cose tanto per fare, vuole portare a casa qualcosa. Speriamo ancora di farlo quest'anno, ma la realtà ci obbliga di pensare partita dopo partita”.

Direttore tecnico? “Al momento una figura così chiamata non c'è. Roberto si avvarrà dei collaboratori, poi vedremo più avanti”.