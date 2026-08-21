Poku e il sì alla Fiorentina fino al 2031. Due formule differenti tracciate dai viola
Continua il pressing della Fiorentina per Ernest Poku che ieri ha svolto regolarmente i propri allenamenti con il Bayer Leverkusen ed ha sentito anche la vicinanza dei tifosi rossoneri alla sua causa.
Il sì del giocatore
L'esterno offensivo classe 2004 è finito in cima alla lista della dirigenza viola per completare il reparto avanzato. C’è già un accordo di massima col giocatore per un contratto valido fino al 2031, scrive stamani il Corriere dello Sport-Stadio, manca quello con la società tedesca che spinge per un affare a titolo definitivo a 20-25 milioni di euro.
Due strade
Per il club viola l’operazione può essere costruita a titolo definitivo per una cifra vicina ai 20 milioni, ma rimane percorribile anche la strada del prestito con diritto di riscatto. Due formule differenti per un obiettivo che la Fiorentina considera raggiungibile, è l'aggiunta de La Nazione su questa trattativa.