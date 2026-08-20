Il punto sul mercato: il Como rilancia! La palla passa ai viola. Paratici intanto si muove con decisione per Poku

Il mercato della Fiorentina vive una giornata particolarmente intensa, con due "pratiche" che proseguono parallelamente: da una parte la ricerca di un esterno offensivo, con Ernest Poku diventato un obiettivo sempre più concreto; dall’altra il futuro di Moise Kean, per il quale il Como non sembra intenzionato ad arrendersi dopo il primo tentativo respinto dai viola.

Pressing Poku: la Fiorentina accelera

Il nome emerso nella giornata di ieri è quello di Ernest Poku. Il classe 2004 del Bayer Leverkusen è finito con decisione nel mirino della Fiorentina, che nelle ultime ore ha intensificato i contatti. Secondo quanto riportato oggi, il club viola avrebbe trovato un accordo con l'entourage del giocatore. Da capire quali possono essere l'offerta e la formula giusta per convincere il Bayer a cedere il giocatore, che costa sui 20/25 milioni.

Kean, il Como rilancia

Il grande punto interrogativo rimane però Moise Kean. Il primo tentativo del Como era stato respinto dalla Fiorentina: una proposta da circa 30 milioni complessivi, costruita con 5 milioni di prestito oneroso e 25 di obbligo di riscatto legato a determinate condizioni, non era stata ritenuta sufficiente. Nelle ultime ore si è parlato dell'attesa per il rilancio, che adesso sembra essere arrivato. Le ultime indiscrezioni riferiscono infatti di una seconda offerta da circa 38 milioni di euro bonus compresi. La palla passa quindi alla Fiorentina, che dovrà valutare se il nuovo pacchetto economico sia sufficiente per lasciar partire il proprio centravanti.

Se parte Kean: Pinamonti e la piste Chelsea

La Fiorentina comincia a guardarsi intorno nel caso in cui Kean dovesse partire. Uno dei profili sotto la lente d'ingrandimento è Andrea Pinamonti, apprezzato dal tecnico Grosso e con molta esperienza in Serie A. Ma il mercato di Paratici guarda anche all'estero; tra le alternative sono emersi Liam Delap ed Emanuel Emegha, entrambi profili giovani e in orbita Chelsea.