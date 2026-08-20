La doppia proposta messa sul piatto dalla Fiorentina per Poku. Paratici ottiene il sì del giocatore

Ernest Poku è un’ala di piede destro che può giocare su entrambi i lati del fronte offensivo. Ha un contratto valido fino al 2030, col Bayer Leverkusen e può partire per una cifra vicina ai 20-25 milioni di euro.

E su di lui che la Fiorentina ha puntato forte nelle ultime ore e, secondo La Nazione, il club viola ha prospettato ai tedeschi due soluzioni per arrivare a chiudere per il giocatore.

Doppia soluzione

La prima prevede un trasferimento in viola con la formula del prestito onoroso, seguita da un riscatto (ovvero l'acquisto a titolo definitivo) da far scattare all'inizio della prossima stagione. La seconda è ovviamente il trasferimento definitivo immediato di Poku (acquisto diretto), davanti però a una cifra meno pesante rispetto al prezzo fissato dal mercato.

Il sì del giocatore

La trattativia è ancora in corso, però il direttore sportivo ieri ha strappato il sì del giocatore, che ha messo in stand by la proposta del Sunderland, formazione rivale di quella viola nella corsa al calciatore del Bayer.