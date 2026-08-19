Ecco Poku, la scheggia del Leverkusen finita nei radar della Fiorentina - VIDEO

Sarebbe Ernest Poku l’ultima idea di casa Fiorentina per rinforzare l’attacco di Fabio Grosso. Il classe 2004 di passaporto olandese e ghanese, ma nato in Germania ad Amburgo, è un profilo che piace molto alla dirigenza viola. Prodotto del vivaio dell’Az Alkmaar, Poku si è messo in mostra in Eredivisie prima di muovere verso la Bundesliga la scorsa estate e firmare per il Bayer Leverkusen, dopo aver iniziato la stagione in Olanda.

Le caratteristiche tecniche

Ala rapidissima, con picchi elevatissimi nello scatto, Poku è un destro naturale molto forte nel dribbling ed è abile a creare superiorità numerica. Lo scorso anno ha realizzato 6 reti e 9 assist in 49 presenze tra campionato olandese, tedesco, Coppa di Germania, preliminari di Conference League e Champions League. Parliamo di un elemento giovanissimo e com ampi margini di miglioramento in zona gol. Poku può giocare sia a sinistra che a destra come esterno d’attacco, anche se in carriera ha ricoperto anche la posizione di prima e seconda punta. La sua valutazione si aggira tra attorno ai 25 milioni di euro.

Dei video per dare un’idea delle caratteristiche di Poku