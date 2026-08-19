La Fiorentina vuole la stella del Bayer Leverkusen. La richiesta economica rossonera è alta

“La Fiorentina vuole la stella del Bayer Leverkusen”. Con questo titolo esplicativo si apre un articolo di mercato della Bild che vede protagonista il club viola.

25 milioni

Ernest Poku (22 anni, contratto fino al 2030) e in cima alla lista dei giocatori da cedere per la società rossonera. Il Sunderland ha mostrato interesse nei suoi confronti, ma non ha ancora presentato un'offerta. Il Bayer Leverkusen chiede 25 milioni di euro per il suo cartellino.

Trattative in corso

Secondo quanto appreso dalla Bild, le trattative sono già in corso tra Fiorentina e Bayer Leverkusen. Per il direttore sportivo Fabio Paratici, Poku è il principale candidato per la fascia.