La ciliegina, ma non solo, occhio a Laurienté e alla pista tedesca. Il fattore Kean sul mercato
Armand Laurientè
C'è Matias Soulé che potrebbe essere la ciliegina del mercato viola, ma sono anche altri gli esterni offensivi, su tutti i fronti dell'attacco sul taccuino della Fiorentina.
Laurienté
Secondo quanto riportato da La Nazione, tra questi c'è anche Armand Laurienté, altro giocatore del Sassuolo che potrebbe trasformarsi in un’opportunità negli ultimi giorni della sessione.
Njinmah
Da tenere presente Justin Njinmah del Werder Brema: profilo particolarmente interessante per la sua duttilità, visto che può essere impiegato sia da esterno che da centravanti.
La Fiorentina osserva e aspetta il momento giusto. Con il futuro di Kean che, inevitabilmente, può cambiare anche gli ultimi piani del mercato viola.
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