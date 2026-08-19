Soulé è la ciliegina sul mercato della Fiorentina: uno degli ultimi tasselli che manca a Grosso
L’esterno offensivo è uno degli ultimi tasselli richiesti da Grosso che ancora manca a questa Fiorentina.
Nelle corso delle ultime ore è tornato a girare con forza il nome di Matias Soulé, della Roma, già seguito e sondato dalla dirigenza viola nelle scorse settimane e dato ancora in uscita dal club giallorosso.
Occasione
Soulé potrebbe diventare una delle occasioni da cogliere nella parte conclusiva del mercato o se preferite, così come titolato stamani da La Nazione, “la ciliegina” di questo mercato viola.
Una necessità
Il diesse, Fabio Paratici, continua a lavorare senza troppo rumore, consapevole però della necessità di aggiungere un altro elemento offensivo alla rosa.
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