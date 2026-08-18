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La Fiorentina ci prova per Soulé. E il conto si aggiorna con Sancho e un nome nuovo dalla Germania

Redazione /
Matias Soulé
Matias Soulé
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L’inseguimento all’esterno offensivo da consegnare a Grosso continua per la Fiorentina

Mancano le ali

Un acquisto che serve per completare un mercato che finora, nonostante ben nove acquisti non ha prodotto alcuna ala adatta per il 4-3-3, che era il sistema di gioco di partenza nella testa dell'allenatore gigliato. 

I nomi in ballo

Secondo il Corriere dello Sport-Stadio il club viola ci sta provando per Soulé della Roma ma non solo. Il ‘conto’ viene aggiornato inserendo anche Sancho e Njinmah, nome nuovo uscito ieri dalla Germania. 

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