La Fiorentina ci prova per Soulé. E il conto si aggiorna con Sancho e un nome nuovo dalla Germania
Matias Soulé
L’inseguimento all’esterno offensivo da consegnare a Grosso continua per la Fiorentina.
Mancano le ali
Un acquisto che serve per completare un mercato che finora, nonostante ben nove acquisti non ha prodotto alcuna ala adatta per il 4-3-3, che era il sistema di gioco di partenza nella testa dell'allenatore gigliato.
I nomi in ballo
Secondo il Corriere dello Sport-Stadio il club viola ci sta provando per Soulé della Roma ma non solo. Il ‘conto’ viene aggiornato inserendo anche Sancho e Njinmah, nome nuovo uscito ieri dalla Germania.
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