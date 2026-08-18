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Corriere dello Sport-Stadio: Fiorentina albiceleste Idea Soulé

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio
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Fiorentina su due pagine per quanto riguarda il Corriere dello Sport-Stadio

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In apertura c'è: “Kean da Cesc Muro viola”. Sottotitolo: “Il Como fa sul serio: 30 milioni per Moise Ma ne servono 40”. 

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C'è il mercato in entrata: “Fiorentina albiceleste Idea Soulé”. Sottotitolo: “Contatti in corso per l’esterno giallorosso Ma la Roma spara alto e chiede 40 milioni”. Infine leggiamo: “Dzeko jr. dice addio a Firenze”. 

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