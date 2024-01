Si avvicina Faraoni, nuovi contatti col Verona e un accordo già trovato con il difensore. La situazione

Faraoni, pista calda per la Viola

La Fiorentina, dopo aver liberato Niccolò Pierozzi, punta forte su Davide Faraoni. Il terzino di proprietà del Verona è in uscita, a titolo temporaneo. In estate, scrive TMW, c'era stato un accordo con il Napoli, ma nelle ultime ore pare che il patron Setti abbia accettato anche un possibile prestito per togliersi l'ingaggio di Faraoni che, in questo momento, è uno dei più alti del club.

C'è l'accordo sull'ingaggio

La Fiorentina, continua TMW, ha già trovato l'accordo per l'ingaggio, mutuando quello che già guadagna Faraoni a Verona, ossia poco oltre il milione di euro. Sarà dunque lui il prossimo innesto per la difesa?