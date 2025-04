Calcio Toscana: il Livorno, dopo quattro anni, torna ufficialmente tra i professionisti

Una notizia importante nel panorama del calcio toscano, dominato da sempre dalla Fiorentina. Il Livorno torna ufficialmente nei professionisti dopo 4 anni.

Ufficiale: il Livorno in Serie C

Dopo un lungo calvario iniziato nel 2021, il Livorno conquista la promozione in Serie C grazie al pareggio per 1-1 contro il Terranuova Traiana. Un risultato che, con 13 punti di vantaggio sul Fulgens Foligno a due giornate dalla fine, sancisce aritmeticamente il ritorno tra i professionisti.

Dominio amaranto

La squadra guidata da Paolo Indiani ha dominato il girone E di Serie D: 20 vittorie, 6 pareggi e solo 3 sconfitte in 29 giornate, con il miglior attacco e la seconda miglior difesa del campionato. Nel weekend in cui il Pisa è caduto in casa col Modena, mettendo a repentaglio la promozione diretta in massima serie, il grande alter ego dei pisani torna nel calcio che conta.