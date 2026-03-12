Moggi: "La Fiorentina si salverà, e l'avrebbe fatto anche senza acquisti invernali. A retrocedere saranno..."
Sulla lotta salvezza in Serie A si è espresso anche lo storico ex dirigente della Juventus Luciano Moggi, che prevede un esisto positivo per la Fiorentina di Vanoli, attualmente quartultima".
‘I viola si salveranno’
“La Fiorentina si salverà. E si sarebbe salvata anche se non avesse comprato altri calciatori a gennaio”.
‘Pisa, Verona, e Cremonese’
"Pisa e Verona andranno giù. E l'altra può essere la Cremonese".
