La Nazione: home sweet home

Sul QS de La Nazione, titolo in prima pagina: “Firenze chiama, forza ragazzi!”. A pagina 2 in taglio alto: “Viola, è il test più difficile. Dalla quadra all’autostima. Napoli come un’occasione. In attacco Dzeko con Kean”. A pagina 3: “Le gara vista da Stefano Pioli. Il Franchi, i tifosi e il Napoli ‘Emozioni e avversario forte. Ma ce la giochiamo alla pari’”. A pagina 4: “L’attesa di tutta una città. Colori, calore e atmosfera. Finalmente si torna a casa. Lo stadio (quasi) sold out”.