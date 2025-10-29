La probabile formazione dell'Inter: Chivu fa (poco) turnover, spazio a Sucic. Occasione Pio Esposito

L'Inter vuole continuare la corsa al primo posto e il prossimo ostacolo sulla via dei nerazzurri è la Fiorentina: ecco le probabili scelte di Chivu in vista della sfida di stasera.

Le scelte di Chivu

Sarà ancora assente Thuram, così come Mkhitaryan, con l'armeno infortunatosi contro il Napoli. Assente, ma non per infortunio, Josep Martinez: il secondo portiere, in seguito ai fatti di ieri mattina, non è stato convocato e dà così la conferma della titolarità di Sommer. Akanji e Bastoni dovrebbero essere confermati ai lati di De Vrij, che può far rifiatare Acerbi. Confermato Dumfries a destra, occasione per Carlos Augusto a sinistra: a centrocampo invece si sistemano i soliti Barella e Calhanoglu, ma accanto a loro dovrebbe esserci Sucic. A fianco di Lautaro, poi, chance per Pio Esposito.

La probabile formazione

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; Pio Esposito, L. Martinez