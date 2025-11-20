Vanoli: "Gosens non ci sarà con la Juventus. Dobbiamo abbandonare l'io e cercare il noi"

L’allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, a due giorni dalla partita contro la Juventus ha detto: “Dobbiamo abbandonare l’io e cercare il noi. Aiutare il compagno, sapere tutti qual è l’obiettivo della fase, questo è quello che ci serve, non tanto il risultato. C’è tanto da lavorare su questa forma di mentalità, ma vedo ragazzi che hanno voglia di provare”.

Poi ha detto: "Gosens ha lavorato a parte non ci sarà per questa partita. Sta facendo però un buon lavoro per quello che vedo in campo. Sono contento dei ragazzi che sono tornati dall’Under 21. Poi c’è anche l’aspetto psicologico che è diverso, perché c’è chi è uscito dai Mondiali, chi andrà agli spareggi e chi invece si è qualificato”.