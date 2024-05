Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, ha parlato a Radio Bruno del futuro della Fiorentina a poche ore dalla finale di Conference League contro l'Olympiakos. Queste le sue parole: "Credo che i nomi fatti per il post Italiano siano in linea con la programmazione viola e con il percorso di crescita. La sostituzione in panchina verrà fatta con un profilo simile: un giovane che ha fatto bene. Palladino ha le carte in regola per sostituirlo.

La società si meriterebbe di vincere la Conference League, anche se in ogni caso il prossimo anno il lavoro da fare sarà tanto sulla rosa. Con Palladino in panchina e Goretti al fianco di Pradè, la Fiorentina sarebbe già a buon punto".