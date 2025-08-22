Callegari: "La Fiorentina ha tutto per competere e lottare per l'Europa che conta. Mi sono piaciute tante cose"

La prima uscita della Fiorentina in campo europeo è stata positiva. Adesso la concentrazione va a Cagliari, dove la squadra di Pioli inizierà il suo campionato. Il telecronista Massimo Callegari, a Calciomercato.com, ha commentato momento e stato della squadra viola.

“Trovo che la Fiorentina abbia praticamente tutto per puntare all'Europa che conta e competere per quella. Mi sono piaciute tante cose, a partire dal ritorno in Italia di Pioli e di Dzeko. Bene anche per alcune permanenze importanti, come Kean e Comuzzo, e per altri giocatori importanti che hanno ambizioni di rilancio (Gudmundsson e Fagioli). L'acquisto di Piccoli è importante e non a prezzo di saldo”.