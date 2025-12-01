La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera: Mazzeo e Atzeni con Bartolini dietro l'unica punta. In mediana...
Da poco diramate le formazioni ufficiali di Sassuolo-Fiorentina di Primavera 1, gara valevole per la 13esima giornata del campionato in programma al Ricci con fischio d'inizio alle ore 16.
Le scelte
Galloppa sceglie Mazzeo e Atzeni con Bertolini per supportare l'unica punta Braschi. In mediana spazio alla coppia Conti-Montenegro. Nessuna novità in difesa. Leonardelli in porta. Ancora out Puzzoli, oltre a Balbo, non disponibili per la gara anche Keita e Bonanno.
La formazione
FIORENTINA (4-2-3-1) Leonardelli, Trapani (C), Kospo, Sadotti, Evangelista Montenegro, Conti, Mazzeo, Atzeni, Bertolini Braschi.
💬 Commenti