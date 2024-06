Castrovilli, guardiamoci negli occhi

Fiorentinanews.com ve lo aveva anticipato già qualche settimana fa, poco dopo il rientro in campo di Gaetano Castrovilli dall'infortunio. Lo strappo c'è stato con la Fiorentina, ma si può ricucire. A confermarlo è stato lo stesso Pradè che in conferenza stampa ha confessato che nei prossimi giorni ci sarà un altro contatto con l'entourage del calciatore.

Sembrava tutto scritto per l'addio

Un finale da cambiare, quando ormai sembrava già tutto scritto per l'addio. E prima della seconda operazione al ginocchio tra il club viola e Castrovilli era finita per davvero, con il giocatore alle visite mediche con il Bournemouth.

Le pretese non possono più essere le stesse

L'obiettivo della Fiorentina è chiaro: non perdere a zero quello che, al di là degli infortuni, rimane un importante asset della rosa. Ma i pochi minuti in campo di Castro, con un gol e due assist in poche partite, potrebbero svoltare la situazione. Certo, fino a prima della scorsa estate il giocatore chiedeva uno stipendio da top, adesso però le sue pretese non potrebbero più essere le stesse. La Fiorentina apre, adesso c’è da trattare. Lo scrive il Corriere dello Sport-Stadio.