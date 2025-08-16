Non sarà Calabria il vice di Dodo: l'esterno già allenato da Pioli è pronto a prendere il volo per Atene

Con Fortini in uscita e l'esigenza di trovare una valida alternativa a Dodo, la Fiorentina però non potrà contare su Davide Calabria, esterno classe ‘96, già allenato a Milano da Pioli. Reduce da una mezza stagione in prestito al Bologna, Calabria si è trovato svincolato a luglio ma ha scelto la Grecia per proseguire la sua carriera: il suo futuro sarà infatti al Panathinaikos, come confermato da Matteo Moretto.