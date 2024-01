Il commento del giornalista e tifoso viola

Sul proprio profilo Facebook, il giornalista Luca Calamai ha commentato le ultime novità di casa Fiorentina per quanto concerne gli sviluppi sul mercato.

‘Se parte Mina serve un giocatore pronto’

“Per sostituire il partente Mina (chissà perchè è stato preso in estate) la Fiorentina vuole promuovere Comuzzo. Un talento. Viva i giovani ma con loro ci vuole pazienza. Per difendere il quarto posto servirebbe un giocatore pronto. Possibile che nel ricco frigorifero del direttore Barone non ci sia qualcosa che aiuti Italiano a sfidare al meglio Napoli Lazio Atalanta e Roma?”.