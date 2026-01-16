FOTO E VIDEO FN - Jack Harrison è arrivato a Firenze! Ecco il terzo rinforzo della Fiorentina

Finalmente ci siamo: la Fiorentina ha il suo terzo rinforzo di questa sessione di mercato invernale. Si chiama Jack Harrison e arriva dal Leeds United.

Ecco Jack Harrison!

Ieri il club viola ha chiuso per l'arrivo dell'esterno inglese, in prestito con diritto di riscatto. E oggi è arrivato in città: da pochi minuti Harrison è atterrato all'aeroporto di Peretola e si è presentato già con addosso i colori della Fiorentina. Adesso sarà tempo di visite mediche e di firma sul contratto.

Un altro rinforzo per la Fiorentina

Ecco le prime immagini dell'arrivo di Harrison a Firenze, raccolte da Fiorentinanews.com: